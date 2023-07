Nuovo market nella zona di corso Europa e aziende alla Veggioletta: ok in giunta

Sono stati approvati in giunta altri due accordi operativi che si riferiscono alle proposte di interventi su due aree urbane da parte di altrettanti soggetti privati, ovvero la società Bassanetti & C srl e la società Novella srl. Si tratta dell’area denominata Galnea 2 alla Veggioletta (largo Morandi) e dell’area Sift, zona Corso Europa, con riferimento a due lotti (il lotto E e il lotto F) della stessa area.

La proposta di accordo operativo sull’area Galnea 2 riguarda una trasformazione urbanistica con l’inserimento di funzioni produttive, artigianali e di terzario. Si tratta, in altre parole, di edifici che ospiteranno aziende, e in particolari i reparti produttivi, e poi artigiani e uffici; il tutto per un impegno economico di quasi un milione e mezzo di euro da parte della Bassanetti & C che ha proposto gli accordi operativi. Una somma a cui si aggiungeranno, se l’iter si concluderà come da proposta, altri 20.211 euro che la stessa società proponente impiegherà per opere aggiuntive di urbanizzazione a favore della città come il completamento delle ciclabili comprese tra strada Gragnana e via Guicciardini.

La proposta di accordo operativo sull’area Sift riguarda invece un comparto più ampio già urbanizzato, quindi solo da completare, e prevede la realizzazione di una media superficie commerciale alimentare. Se tutto il percorso burocratico andrà in porto, dunque, e supererà i vari passaggi compreso l’ultimo in consiglio comunale, su quest’area verrà realizzato un supermercato. Per gli interventi sul comparto Sift, l’azienda Novella si impegna a investire 37.688 euro per interventi a favore del tessuto commerciale del centro storico.

