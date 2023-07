Lavori pubblici in cambio di meno tasse, via al “baratto”: le opinioni dei piacentini

Tassa rifiuti dimezzata in cambio di lavori di pubblica utilità. La giunta Tarasconi rilancia il baratto amministrativo, introdotto dalla passata amministrazione Barbieri ma mai decollato del tutto. Nella delibera approvata, l’esecutivo ha individuato le tipologie di attività che cittadini, associazioni e imprese potranno mettere in campo in cambio dello sconto del 50% sulla Tari: migliorare la vivibilità, la fruibilità collettiva e la pulizia di giardini ed edifici scolastici. Secondo l’amministrazione il baratto consentirà all’ente di risparmiare 37.800 euro all’anno senza dover ricorrere a un appalto di manutenzione ordinaria. Palazzo Mercanti ha deliberato minori entrate stimate per la Tari per un importo pari a 55mila euro nell’arco del triennio 2023-2025 (15mila quest’anno, 25mila l’anno prossimo e 15mila nel 2025). Ma cosa ne pensano i piacentini? Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà