Pietro e Diana, volontari con il baratto amministrativo: “La recinzione sarà più bella”

Spazzola di metallo e raschietto in una mano, carta vetrata e vernice antiruggine nell’altra. Poi la pettorina gialla sulle spalle e la tessera identificativa al collo. Ma soprattutto, una notevole dose di impegno e volontà di mettersi al servizio del bene comune. Così Pietro Ciambriello e Diana Barbuta sono entrati in azione in via Manzoni a Piacenza per la sistemazione della ringhiera della scuola Anna Frank: una recinzione malmessa e degradata che, grazie alla loro opera di volontariato, tornerà a splendere. Pietro e Diana sono infatti due dei circa 20 aderenti al “baratto amministrativo”, il progetto comunale che prevede – a fronte dello svolgimento di alcune mansioni di pubblica utilità – una riduzione del 50% sulla Tari a favore dei partecipanti. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

