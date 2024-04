Baratto amministrativo, 18 nuovi volontari: sconto del 50% della Tari

Altri diciotto volontari sono di recente “saliti a bordo” nell’ambito del progetto comunale del Baratto amministrativo, e ulteriori tre hanno fatto domanda proprio in queste ore. Nella Sala consigliare di Palazzo Mercanti, una rappresentanza del nuovo gruppo di volontari è stata ricevuta dall’amministrazione per ascoltare informazioni utili relative alle varie attività di volontariato e per ricevere le dotazioni comunali: pettorine, guanti da lavoro e tesserini nominali. L’incontro è stato anche l’occasione per un saluto ai volontari da parte della sindaca Katia Tarasconi, dell’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli, del direttore generale Luca Canessa e dei dirigenti dei settori Infrastrutture e Smart City Giovanni Carini e Dario Naddeo.

BARATTO AMMINISTRATIVO – COME FUNZIONA

Il Partenariato sociale, comunemente definito Baratto amministrativo, è un progetto rilanciato lo scorso luglio dal Comune di Piacenza con l’intenzione di coinvolgere la cittadinanza su opere di piccola manutenzione, pulizia e cura di aree pubbliche, anche nei pressi delle scuole cittadine. In cambio delle attività di pubblica utilità svolte, ogni singolo volontario – anche appartenente a gruppi, purché residente nel territorio comunale di Piacenza – potrà beneficiare di uno sgravio fiscale: lo sconto del 50% della Tari, la tassa sui rifiuti.