Piccoli lavori su panchine e giardini: già cinque iscritti al baratto amministrativo

È passata solo una settimana dall’avvio del bando di partenariato sociale, meglio noto come baratto amministrativo, ma se il buon giorno si vede dal mattino la giunta può sperare nella riuscita dell’iniziativa. In sette giorni sono giunte agli uffici comunali parecchie richieste di informazioni e sono state registrate le prime cinque iscrizioni. Il progetto varato dall’amministrazione Tarasconi prevede che, a fronte dello svolgimento di alcune mansioni di pubblica utilità, ai partecipanti venga riconosciuta una riduzione del 50% sulla Tari per l’anno successivo a quello in cui si è prestata la propria attività.

“Nella settimana di partenza abbiamo registrato un buon interesse” dice infatti Serena Groppelli, assessore all’ambiente, che ricorda come non si sia voluto inserire un termine temporale per la partecipazione al bando “perché l’obiettivo è di raggiungere quota 100 iscritti, cosa che può accadere in pochi mesi o in un lasso di tempo più lungo”. Nel bando sono previsti tre ambiti nei quali i cittadini possono mettersi a disposizione: la cura di aree verdi, arredo urbano ed edifici scolastici.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’