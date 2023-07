Cooperativa San Martino, persone al centro e un percorso sempre più green

“Da sempre il focus delle attività di Cooperativa San Martino sono le persone. Sono loro al centro delle decisioni prese dalla società, è sul loro coinvolgimento che si basa l’indirizzo aziendale della cooperativa. Ma per garantire il benessere delle persone non si può prescindere dall’assicurare loro un ambiente sano in cui vivere e lavorare”.

È con questa filosofia che Cooperativa San Martino ha intrapreso da anni un percorso di sostenibilità e pratiche CSR che tocca diversi ambiti e servizi. Tra i più recenti, il rinnovo in chiave “green” della palazzina di via Don Carozza, 28, con spazi più ecocompatibili e con caratteristiche più performanti.

L’immobile è dotato di cappotto termico e alimentato da un impianto fotovoltaico da 40KW, mentre le illuminazioni sono a led. Ogni piano è fornito di pompa di calore, e un sistema di filtraggio, sanificazione e ricambio dell’aria che si attiva anche senza aprire le finestre, “tarandosi” sul numero di persone presenti nella stanza. A disposizione dei soci e dei visitatori ci sono diversi depuratori a pavimento, grazie ai quali è possibile riempire di acqua sempre fresca le borracce ed eliminare la plastica. Cooperativa San Martino inoltre progetta di sostituire l’intero parco macchine della società con veicoli meno inquinanti: per questo nel parcheggio sono previste diverse postazioni per la ricarica elettrica.

Di rilievo anche la sensibilità verso le tematiche di tutela ambientale, energia verde e pratiche sostenibili. Tutti accorgimenti adottati hanno permesso alla San Martino di ottenere la certificazione ISO 14001:2015, oltre alle certificazioni che attestano standard di qualità, competenza e attenzione in diversi campi.

Attenzione anche alle api: la cooperativa ha adottato un alveare a Zavattarello per la loro tutela.