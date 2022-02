Sciopero all’Ikea, cooperativa San Martino apre al confronto con Usb

“Riuscito lo sciopero in Ikea, che coinvolgeva le ultime quattro ore di ogni turno”. Lo afferma il referente del sindacato Usb Roberto Montanari.¬†“I lavoratori sono finalmente riusciti ad ottenere un incontro con la cooperativa San Martino, che fino ad ora aveva sempre rifiutato. Oggi √® arrivata la conferma che verr√† avviato un percorso di confronto con il responsabile sindacale della cooperativa”.

Presenti alla manifestazione il capo di gabinetto della prefettura e un funzionario dell’ispettorato territoriale del lavoro.¬†I manifestanti hanno consegnato alla cooperativa San Martino e alla prefettura centinaia di firme con le quali i lavoratori chiedono una regolarizzazione delle relazioni sindacali e l’apertura di una discussione sulla questione della malattia.

“Non √® possibile, in questi tempi di crisi sia per la pandemia che per la situazione economica, che ci siano lavoratori che portano a casa 400 euro al mese – conclude Montanari -. Inizia ora un nuovo percorso con un segnale di distensione da parte della San Martino”.