Oltre 200 persone al pranzo multietnico dedicato a Damia El Assali

Oltre 200 persone, quasi tutte donne, hanno partecipato al pranzo multietnico organizzato dalla Cooperativa San Martino nei locali della Vetreria di Borgonovo. Il momento conviviale è stato dedicato quest’anno a Damia El Assali, la 45enne marocchina uccisa dal marito lo scorso mese di maggio. Anche lei era una dipendente della San Martino e anche lei gli anni passati aveva sempre partecipato. “Lo scorso anno qui con noi c’era anche Damia. Come tutte noi anche lei si era data da fare per organizzare questo momento, che oggi vogliamo dedicarle per dirle che non la dimentichiamo”.

