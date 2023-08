Un tempo in Cittadella si ballava. Al via una mostra dei ricordi per rivivere la piazza

Abituati come siamo a vederla abbandonata, coi vetri sporchi, con l’immagine di una faccina che piange dove un tempo c’era l’ingresso, nessuno si ricorda più di quando l’autostazione di piazza Cittadella alla sera si trasformava nel ballabile Milleluci. È questa una delle finestre sul passato che il progetto del “Comitato Due Piazze: Cittadella e Casali di Piacenza” intende aprire: l’idea è di realizzare una mostra che – nelle intenzioni degli organizzatori – dovrebbe essere allestita nei locali del mercato coperto rionale di piazza Casali. “Cittadella amarcord: una piazza vissuta, amata e in cui continuare a vivere bene” è il titolo di quello che si presenta come “premessa a ragionare sul riscatto di una piazza storica pregiata senza dover passare attraverso stravolgenti demolizioni e un invasivo parcheggio interrato”.

“Stiamo mettendo a punto un progetto che miri a un coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole – spiega Giuseppe Castelnuovo a nome del Comitato – stiamo raccogliendo materiale fotografico e non solo relativo a queste aree: materiale che magari anche tanti cittadini posseggono e sarebbe bello condividere insieme alle testimonianze, ai racconti, alle storie di quello che piazza Cittadella e piazza Casali hanno rappresentato per Piacenza”. Ecco allora l’idea di far rivivere il passato attraverso una mostra a cui anche i piacentini possono partecipare con fotografie e testimonianze: la mail a cui mandarle è [email protected].

