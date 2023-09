Controlli nel lavoro, una azienda su due è irregolare. Analisi ancora in corso

Quasi una azienda su tre (il 62%) del settore edile è irregolare; una su due nella logistica e una su tre nell’agricoltura (ma in questi due comparti le verifiche sono ancora in corso).

E’ quanto emerge dall’analisi dei controlli effettuati al 1° gennaio al 31° agosto 2023 dalle Forze di Polizia, Enti Ispettivi (ITL, NIL, AUSL, INPS, I.N.A.I.L), anche con il concorso dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dell’Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro presieduto dal prefetto Daniela Lupo. Nel complesso su 362 controlli 136 sono risultati regolari, 199 irregolari (pari al 55% del totale), e 27 sono ancora in corso di svolgimento.

I dati sono emersi nell’incontro odierno in Prefettura al quale hanno partecipato i componenti dell’Osservatorio, tra cui i rappresentanti degli enti ispettivi e delle Associazioni di Categoria (Confindustria, Confapi, CNA, Libera Artigiani, Confcooperative, Lega Cooperative, Coldiretti e Confagricoltura).

Nella seconda parte della seduta, sono stati individuati alcuni argomenti sul tema degli appalti e subappalti in agricoltura e in edilizia e relativi riflessi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costi sociali e aziendali legati ad un evento infortunistico con riferimento anche all’eventuale azione di regresso da parte di INAIL, benefici per le aziende che investono in sicurezza.

Nell’occasione, è stata condivisa la bozza della brochure informativa “Cosa devi sapere se sei un lavoratore del settore agricoltura: informazioni utili su obblighi e responsabilità per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori”, voluta dall’Osservatorio e realizzata dall’AUSL, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata all’inizio dell’anno con II° Ciclo di incontri per la sicurezza nei luoghi di lavoro.