Energie rinnovabili: nasce a Piacenza Expo la fiera dell’idroelettrico AquaWatt

Nel 2022 la produzione di energia elettrica in Italia è stata dipendente dalle fonti fossili per il 64%. Entro il 2030 le aziende vorrebbero arrivare al 50% di fonti rinnovabili. E qual è la migliore energia in assoluto?” La risposta arriva da una nuovissima fiera in programma a Piacenza Expo a partire con cadenza biennale dall’ottobre del prossimo anno. Si Chiama “AquaWatt. L’idroelettrico nella transizione energetica”.

Si svolgerà dal 3 al 4 ottobre 2024 presso il quartiere fieristico di Piacenza.

Sulla scia di Geofluid prende quindi il via un progetto ambizioso di incontro tra tutte le realtà che operano nell’ambito della gestione delle acque ad uso industriale e ambientale. Una delle più grandi sfide del presente è raggiungere l’autosufficienza energetica nei prossimi decenni, riducendo le importazioni dall’estero e operando sulle le risorse a disposizione. L’aumento importante dello share di solare ed eolico richiederà, di pari passo, un importante aumento della produzione idroelettrica; infatti, secondo IRENA (International Renewable Energy Agency), l’attuale parco idroelettrico mondiale dovrà aumentare di circa il 60% entro il 2050.

Insieme all’accumulo elettrochimico e all’idrogeno, l’idroelettrico giocherà un ruolo fondamentale per la transizione energetica. Le moderne centrali idroelettriche stanno contribuendo e potranno contribuire sempre più ad accelerare la transizione verso l’energia pulita, fornendo servizi di potenza, accumulo, flessibilità e mitigazione climatica. Da fonte rinnovabile più antica, l’idroelettrico si appresta quindi a diventare protagonista nella transizione energetica.

II Format: area espositiva+ convegni+ networking

Un evento pensato per soluzioni espositive che facilitino le relazioni e le interazioni, senza richiedere aree impegnative dal punto di vista degli investimenti. I temi di più stretta attualità dal punto di vista economico e politico-istituzionale verranno affiancati da seminari tecnici (con crediti formativi per i professionisti), e presentazioni del mondo legato a ricerca e sviluppo. Una visione europea calata in una dimensione nazionale per un aggiornamento costante sugli scenari internazionali.

Dietro l’evento un’ampia rete di associazioni, investitori istituzionali, realtà pubbliche e private svilupperà relazioni e tratterà argomenti di comune interesse. Trasferimento delle conoscenze, scambio di esperienze e nuovi contatti costituiranno il valore aggiunto della mostra-convegno.

Perché Piacenza

Piacenza è facilmente raggiungibile dai principali punti di riferimento per questo settore. La storia del territorio e della fiera è intrinsecamente legata all’acqua come fonte di energia e come risorsa agricola: dalla centrale idroelettrica di Isola Serafini, agli invasi idroelettrici nelle valli; dalla fitta rete di canali a scopo irriguo alle fiere della ricerca tecnologica e industriale.

La dimensione della struttura fieristica si presta a ospitare eventi ad alta specializzazione. La storia di Piacenza Expo parte da lontano con la prima mostra nazionale sugli idrocarburi negli anni 50 e le tante mostre di carattere agricolo. Fonti energetiche, geotecnica, grandi opere e agricoltura di qualità sono ancora un tratto saliente nel calendario fieristico di Piacenza Expo.

SETTORI ESPOSITIVI

Ingegneria civile e costruzione

Consulenza e progettazione

Geotecnica

Mezzi per cantieristica

Opere di captazione

Pompe e Valvole

Condotte idroelettriche

Raccordi per trasporto in superficie

Turbine e Generatori

Misurazione-controllo-regolazione

Sistemi di sicurezza

Manutenzione e modernizzazione

Repowering e Refurbishment

Trattamento acque

Distribuzione di energia

Protezione e ausili per ambiente