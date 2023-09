“In futuro commercianti sempre più imprenditori”: Confesercenti celebra 50 anni

Confesercenti Piacenza ha tagliato il mezzo secolo di vita. Per l’occasione è arrivata a Piacenza la presidente nazionale, Patrizia De Luise che ha sottolineato l’importanza dei negozi di prossimità “in un periodo in cui si parla sempre di più di rigenerazione urbana e ambiente”. Il presidente provinciale Nicola Maserati aggiunge: “Le sfide del futuro richiedono ai commercianti di essere sempre di più imprenditori e sempre di più preparati”. Per celebrare l’importante traguardo, l’associazione ha organizzato un evento allo Spazio Rotative, condotto dal vicedirettore di Telelibertà, Michele Rancati.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI

Nata con l’obiettivo di dar voce ai piccoli commercianti, Confesercenti in 50 anni di attività ha affrontato numerose sfide. Le ripercorriamo con le testimonianze di chi le ha vissute.