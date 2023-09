Giornate del patrimonio, l’Archivio di Stato celebra Margherita d’Austria

Il 23 e il 24 settembre, nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, l’Archivio di Stato di Piacenza, insieme all’Archivio di Stato di Parma, in occasione delle celebrazioni rivolte a Margherita d’Austria nel 500° dalla nascita, ospiterà presso la sede di palazzo Farnese, la terza sessione del convegno “Margherita di Parma, perla d’Europa” dedicato alla duchessa di Parma e Piacenza.

Diverse le iniziative in programma nella nostra città durante la giornata di sabato, a partire dalle 9.30 in un viaggio tra classicismo e anticlassicismo. A seguire visite guidate a cura di Valeria Poli a Palazzo Farnese e alla chiesa di San Sisto, due sedi prestigiose a testimonianza della sua attenzione alla città di Piacenza e alla committenza dell’architettura. La chiesa di San Sisto in particolare che, ricostruita da Alessio Tramello agli inizi del XVI secolo, è stata eletta da Margherita come sua ultima residenza come testimonia il monumento funebre nel transetto sinistro. Nella chiesa fece anche esporre il modello ligneo del palazzo ducale da lei commissionato ai suoi progettisti di fiducia, Paciotto e Vignola. La visita al palazzo evidenzierà in particolare il teatro non realizzato.