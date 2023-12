“Boom. Piacenza 1950-1960”. Inaugurata la mostra sugli scatti di Bruno Del Papa

Il boom economico in Italia negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, in particolare a Piacenza, è stato documentato e raccontato con dovizia di particolari e pazienza da Bruno del Papa, fotografo, che con la sua macchina fotografica ha cristallizzato le immagini della ricostruzione, l’economia, la società e la rinascita di una città profondamente colpita dalla seconda guerra mondiale. Alcuni scatti del suo vastissimo archivio sono esposti in una mostra allestita all’Archivio di Stato a Palazzo Farnese, aperta fino al 29 febbraio 2024.

Ecco allora che l’occhio del fotografo ci restituisce la città che faticosamente si rimette in piedi riportando in superficie quella normale quotidianità che la guerra aveva temporaneamente soffocato. Di nuovo tornano negli scatti di Del Papa le fiere, i negozi, le sagre, i matrimoni, la politica e lo sport, i monumenti più importanti e gli edifici che finalmente sono in costruzione e non più abbattuti dai bombardamenti.

Nel laboratorio di Del Papa sono conservati, su scaffali metallici, oltre 100.000 scatti tra lastre e negativi, la memoria in bianco e nero della città che rinasce.