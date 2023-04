“La nostra terra”, la mostra fotografica di Anita Santelli aperta anche il 25 aprile

Oltre 120 foto in mostra a Palazzo Gotico per raccontare le bellezze delle valli piacentine, attraverso l’obiettivo di Anita Santelli. Reportage dal ripopolamento degli storioni ne Po, fino agli avannotti in Val Nure e ancora più su, dalla cascatelle ai laghi glaciali dell’alta Val Nure per immortalare i cavalli selvatici al lago Bino e la riproduzione del rospo Bufo bufo al lago Nero. Santelli, presidente dell’associazione “Piacenza e le sue valli”, ha all’attivo varie mostre personali di fotografia

Scatti che dal 16 aprile, giorno di inaugurazione, hanno incuriosito e entusiasmato anche i bambini. Ogni foto è accompagnata da un’accurata didascalia, grazie alla collaborazione di geologi e agrotecnici, utile per le visite guidate.

La mostra – eccezionalmente aperta anche domani, 25 aprile – sarà visibile fino al 30 aprile, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è gratuito. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha il patrocinio dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Piacenza.