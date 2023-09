Dall’ambiente alle nuove arti, via al programma scolastico nel Festival del pensare

Cambiamenti climatici e acqua, nuovi linguaggi dell’arte e contemporaneità. Sono le tre direzioni di riflessione tracciate per gli studenti che prendono parte al Festival del pensare contemporaneo, in programma a Piacenza fino al 24 settembre. La rassegna, infatti, si rivolge anche alle generazioni più giovani, “risorsa fondamentale per la costruzione di un presente e un futuro più sostenibili e consapevoli”, come spiegato stamattina a palazzo Gotico da Lorenzo Micheli, curatore dei percorsi educativi. Qui il programma completo per le scuole.

