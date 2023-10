“Portiamo le manovre pediatriche salvavita nelle scuole”. Formate 400 persone

Oltre 400 persone tra cui insegnanti e tanti giovani hanno partecipato alla due giorni di corsi sulle manovre salvavita pediatriche organizzata da ReLife association e Squicciarini rescue international training center, in sinergia con il Comune di Piacenza. Palazzo Farnese e Palazzo Gotico sono quindi diventati avamposti della cultura della prevenzione perchè – come ha ricordato il medico e istruttore di rianimazione Marco Squicciarini – “in Italia perde la vita un bambino ogni dieci giorni per ostruzione delle vie aeree, ma questo non accade dove vengono percepite le informazioni basilari”.

“La catena del soccorso è tanto più forte quanto è forte il suo anello più debole e quindi il passante occasionale, la mamma, il nonno o l’insegnante – sottolinea Squicciarini -. La prevenzione è una questione culturale che speriamo possa essere inserita presto anche nei programmi scolastici”. In due giorni, 80 tra medici e infermieri provenienti da tutte le regioni sono arrivati nella nostra città. “Due giornate splendide – le parole di Cristina Bolzoni in rappresentanza di Relife2020 -. Ieri abbiamo formato oltre 70 insegnanti di sostegno e oggi oltre 350 persone che trasmetteranno quello che hanno appreso anche ad amici e parenti”. “Ognuno può fare la sua parte e ognuno di noi può salvare una vita – conclude soddisfatta l’assessore al Welfare Nicoletta Corvi -. Questa iniziativa ha rappresentato una bellissima occasione per la nostra città. Come Comune crediamo nella capacità di tutti noi di poter essere formati e di essere in grado di intervenire nell’ottica di salvare delle vite”.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA: