“Le terze in un click”, a Castello mostra fotografica degli alunni di Vigolzone

Sarà visitabile per l’intera giornata di oggi, domenica 10 settembre, la mostra “Le terze in un click”, con le fotografie scattate dagli alunni delle terze medie di Vigolzone. La mostra è visitabile nella sala espositiva del teatro Verdi, in piazza cardinale Casaroli a Castel San Giovanni e raccoglie oltre una cinquantina di scatti esposti in concomitanza con la 63° edizione di Photo 90 Valtidone, la mostra mercato del materiale fotografico analogico, digitale e da collezione organizzata da Castello Immagini sempre nella giornata di oggi nell’area indoor di via Boselli (dalle 9 alle 16). Tutti gli scatti dei giovani fotografi in mostra a teatro sono stati realizzati con i cellulari nei contesti più disparati. Ci sono scorci che rimandano a gite o vacanze al mare, altri a momenti di vita familiare, altri ancora a momenti sportivi, di vita di paese. La mostra è aperta dalle 10 alle 18.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’