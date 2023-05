Le figure di Margherita d’Austria e Maria Luigia rivivono a Palazzo Mandelli

Un viaggio itinerante tra la cultura e la storia di due città come Piacenza e L’Aquila, legate indissolubilmente alle figure iconiche di Margherita d’Austria e Maria Luigia d’Asburgo Lorena. E’ stata questa l’anima dell’incontro “Donne nella storia e nell’architettura della città di Piacenza”, conversazione su Margherita d’Austria a casa di Maria Luigia, ospitato nell’antico Palazzo Mandelli, filiale piacentina della Banca d’Italia.

Due sovrane vissute in epoche diverse, ma che hanno giocato lo stesso ruolo fondamentale nello sviluppo economico e culturale delle due città (e non solo). L’incontro, moderato dal direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, ha coinvolto studiosi come Monica Pelliccione (giornalista e autrice del libro “Alla corte di Margherita”), Alessandro Malinverni (direttore del Museo Gazzola di Piacenza) e Carlo Mambriani (docente di storia dell’architettura all’Università di Parma e specialista di architettura moderna nei ducati padani). A fare gli onori di casa, dopo i saluti del prefetto Daniela Lupo, il direttore della Banca d’Italia di Piacenza Massimo Calvisi.

Al termine dell’incontro ai visitatori è stato concesso il privilegio di osservare da vicino la parte nobile del palazzo, tra affreschi, dipinti e altre meraviglie.