Una conferenza sulla danza a palazzo ha chiuso la prima edizione del dAS FESTIVAL

Nell’elegante contesto di Palazzo Anguissola di Cimafava Rocca l’ultimo giorno di “dAS FESTIVAL”, primo evento dedicato alla danza che porta con sé arte, musica, architettura e cultura ad ampio spettro, ideato e organizzato dall’Associazione culturale De Arte Saltandi guidata da Riccardo Buscarini (qui nei panni di direttore artistico e performer), Claudia Casalini e Virginia Carolfi, ha proposto una conferenza di approfondimento sulla danza a palazzo: da Domenichino da Piacenza alla contemporaneità, per proseguire con un laboratorio per bambini su fiabe e balletto e chiudere con un concerto a cura di Maddalena Scagnelli dal titolo “Balli et meraviglie nove”, in un viaggio musicale dal Rinascimento al primo Barocco.

Salutando gli spettatori, Buscarini ha annunciato che il tema del prossimo anno sarà “Corpo magico”.