I fossili che riscrivono la storia degli oceani: “A Travo scoperta straordinaria”

Scoperte che correggono la storia, in questo caso precedendo di milioni di anni ogni altra testimonianza di vertebrati di mare profondo. È quanto rivela lo studio condotto da un gruppo internazionale di scienziati guidato dal paleontologo italiano Andrea Baucon, pubblicato da “Proceedings of the National Academy of Sciences” (una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo) e presentato stamattina alla stampa al Museo di Storia Naturale di Piacenza. Le tracce fossili sono state infatti rinvenute a Quaraglio di Travo e in altre zone dell’Appennino. Il nuovo studio sarà presentato al pubblico questo pomeriggio alle 18 al Museo di Storia Naturale, in via Scalabrini 107.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI