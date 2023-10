Dal liscio allo zaouli: niente più anziani, il circolo in mano ai ragazzi della Costa d’Avorio

Per decenni in quel locale generazioni di piacentini di tutte le età hanno ballato valzer, polka e tango. Da qualche tempo invece è lo zaouli, tipica danza del Corno d’Africa, il genere che va per la maggiore con maschera obbligatoria. Lo storico circolo ricreativo Città di Piacenza di via dei Pisoni 8 è in mano agli ivoriani. Nessun golpe, intendiamoci. Bensì un segno dei tempi che cambiano anche a Piacenza all’insegna del melting pot.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ