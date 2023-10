“Copiare e migliorare, ma anche saper cambiare”. Oscar Farinetti incontra i giovani

Saper gestire le imperfezioni, individuare le priorità, narrare i fatti, saper cambiare, ma anche saper copiare e migliorare. Sono alcuni dei punti che Oscar Farinetti ha illustrato agli studenti dell’Università Cattolica in una lezione dal titolo “10 mosse per affrontare il futuro”.

Imprenditore di successo – sue creazioni sono Unieuro e Eataly – ma anche scrittore e abile oratore, Farinetti ha analizzato e spiegato ad una sala Mazzocchi gremita quelli che secondo la sua esperienza sono gli inderogabili tasselli per cavalcare idee e avviare imprese.

E allora ecco suggerimenti di marketing (“dovete far diventare di tendenza gesti che sono propri del senso del dovere, come ad esempio fare la raccolta differenziata”), di comunicazione (“non fate come certi anziani che sono sempre autoreferenziali; togliete “io” dalle vostre parole e anche dalle vostre presenze fotografiche sui social”), e poi consigli di business (“bisogna saper copiare e migliorare, come fece Marcel Bich, che copiò e migliorò l’idea della penna a sfera dell’ungherese László Bíró”), di umiltà (“impara a riconoscere che c’è gente geniale e migliore di te, dalla quale imparare”), di adattamento (“saper cambiare evita di fare la fine della Kodak che non seppe adeguarsi al cambiamento introdotto dal digitale rimanendo storicamente ancorata alla pellicola”).

Dieci consigli supportati da un interlocutore d’eccezione: Leonardo Da Vinci, coinvolto in un intervento e reso vivo grazie all’intelligenza artificiale.