Provincia, approvate le variazioni al bilancio. Fondi per scuole e strade

Via libera da parte del consiglio provinciale per i cinque punti all’ordine del giorno della seduta che si è tenuta martedì 31 ottobre.

Legate soprattutto a edifici scolastici e viabilità le variazioni a bilancio di previsione 2023-2025, Dup e allegati che hanno ricevuto l’ok da parte dell’assemblea. Riguardano principalmente la previsione dell’avvio della costruzione di un nuovo edificio ad uso didattico per il Centro scolastico medio di Fiorenzuola (2,7 milioni di euro); la significativa riduzione delle spese stanziate per il servizio gestione calore; l’accantonamento di ulteriori 488mila euro per finanziare, anche nel 2024, le spese non ricorrenti riferite alla sistemazione provvisoria, nei moduli didattici, degli studenti degli edifici interessati dagli interventi di antisismica; la previsione di interventi di consolidamento per la strada provinciale 39 del Cerro (per complessivi 170mila euro); la realizzazione di lavori per la protezione dalla caduta massi in strada provinciale 586R di Val d’Aveto (162mila euro); l’adeguamento delle previsioni di entrata e spesa relative ai progetti nativi Pnrr per quattro palestre di città e provincia.

Nel rispetto delle scadenze in merito indicate dalle vigenti norme regionali, il consiglio provinciale ha poi deliberato – in assenza di richieste di variazione da parte delle istituzioni scolastiche – di non procedere per l’anno scolastico 2024/2025 a modifiche della rete e dell’offerta di istruzione delle scuole secondarie di secondo grado rispetto alla situazione vigente nell’anno scolastico 2023/2024 in corso, dando inoltre atto che i Comuni del territorio provinciale non procedono a modifiche della rete scolastica delle scuole del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 rispetto alla configurazione in essere.

Il primo punto approvato è stato il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – per complessivi euro 905,25 – dovuto a una sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza. La somma di cui al debito fuori bilancio è accantonata nel fondo rischi contenzioso dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell’esercizio 2022.

Placet del Consiglio Provinciale anche al nuovo Regolamento per la concessione del patrocinio della Provincia di Piacenza, che sostituisce i precedenti Criteri approvati nel marzo 2010 con delibera dell’allora vigente Giunta Provinciale: l’aggiornamento del documento specifica i casi e le modalità di concessione dei patrocini in coerenza con il mutato assetto istituzionale e con la disponibilità di nuove tecnologie. Via libera dal Consiglio Provinciale anche alla riapprovazione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

L’appuntamento pomeridiano è stato aperto dal consueto spazio per le comunicazioni: sono state dedicate alla recente grave ondata di maltempo, alle novità relative alla “nuova” Statale 45, al tema tangenziali di Piacenza e Castel San Giovanni (su cui si predisporrà una nota comune) e al trasporto pubblico locale (in particolare per le problematiche di alcuni studenti residenti in alta Val Trebbia). Rispetto ai pesanti effetti delle precipitazioni sul piacentino, la presidente Patelli ha espresso la propria vicinanza ai sindaci del territorio e ha elogiato la capacità di fare squadra e l’abnegazione di enti e persone che si sono spesi nell’emergenza. La presidente ha anche auspicato interventi strutturali per la messa a disposizione di risorse proporzionali alle esigenze che emergono dal sempre più frequente ripetersi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.