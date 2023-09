La corriera dal campus arriva solo fino a Travo. Studenti di montagna restano a piedi

In consiglio provinciale il consigliere Federico Bonini ha riportato alcune segnalazioni arrivate dai genitori. “La corriera, per gli studenti del Raineri Marcora, non arriva più fino a Perino, Bobbio, Marsaglia, ma si ferma a Travo. Il bus successivo passa un’ora dopo, per raggiungere l’Alta Valtrebbia. Così i genitori devono andarli a prendere a Travo nonostante abbiano pagato 500 euro di abbonamento”. Il consigliere Lodovico Albasi e la presidente della Provincia Monica Patelli hanno garantito che si attiveranno con Tempi Agenzia.

Tra gli altri argomenti oggetto di dibattito, il futuro (e il presente) della sanità piacentina, su cui il consigliere Massimiliano Morganti ha anticipato come vada strutturato da parte della Provincia un atto di indirizzo che riguardi anche l’ospedale di Piacenza in progetto; poi la Statale 45 e la variante Rivergaro-Cernusca, dopo il via libera ambientale dei due Comuni e l’attesa per la Conferenza dei servizi; e infine, il silenzio istituzionale sul rinnovo nel 2014 del disciplinare per il rilascio della diga del Brugneto, evidenziato dal consigliere Giampaolo Maloberti con preoccupazione.

Sul tema sanità sono intervenute anche le consigliere Paola Galvani, allineandosi a Morganti sulle responsabilità dell’azienda piacentina, e Patrizia Calza, che ne ha invece preso le difese.