Alternativa per Piacenza: “Stop al cemento, già raccolte 3mila firme”

Alternativa per Piacenza commenta le bocciature ai piani operativi da parte del Comitato di area vasta (formato da tecnici del Comune stesso, Provincia e Regione), in gioco c’erano edificazioni di market e altro ancora su aree libere. Soddisfazione, dunque, per l’esito, per quel “noi avevamo visto giusto”, e rimandando al mittente le accuse di opporre sempre un “no” ideologico a qualunque piano. Sdegno invece per la sensazione che “l’amministrazione comunale si muova su più tavoli”.

ApP intanto ha raccolto 2.997 firme di cittadini (1.800 circa online e 1.200 ai banchetti). Verranno consegnate ai consiglieri comunali contro nuove cementificazioni. “Da mesi abbiamo dichiarato la nostra contrarietà ai piani operativi” dice Sergio Dagnino. Gli fa eco il consigliere comunale Luigi Rabuffi che difende “la legittima posizione” avuta dalla forza di opposizione che rappresenta “e oggi il Cuav ci dà ragione”. “Si è anche richiamato il valore tecnico della Consulta Ambiente e Territorio, il cui parere andava ascoltato” aggiunge il consigliere Stefano Cugini.