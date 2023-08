App: “Improprio l’intervento di Reggi su Cittadella, vanno ascoltati i cittadini”

Da settimane si è aperto un grande dibattito a seguito della definitiva approvazione in consiglio comunale degli scavi in Piazza Cittadella per la costruzione del parcheggio interrato. Tra gli interventi hanno destato qualche perplessità ai membri di Alternativa per Piacenza le parole del presidente della Fondazione di piacenza e Vigevano Roberto Reggi. “Riteniamo improprio – affermano dalla formazione politica rappresentata in consiglio da Stefano Cugini e Luigi Rabuffi -, seppur legittimo, l’intervento dell’ex sindaco, in misura del ruolo che detiene. Sarebbe auspicabile una maggiore terziarietà su decisioni di questa natura generatrici di confusione politica, che ha portato, ad esempio, alcune testate giornalistiche locali a chiedersi, provocatoriamente, quanti sindaci e quale sindaco governi la città di Piacenza”.

“Le dichiarazioni di Reggi, così come altre azioni della Giunta Tarasconi, rappresentano simbolicamente un modo di fare politica, che Alternativa per Piacenza vuole contrastare sin dalla sua nascita – prosegue la nota -. Non amiamo vedere che il consiglio comunale sia mero strumento certificatore di decisioni già prese in altre sedi e di cui Piacenza è ostaggio da troppo tempo, dove i consiglieri comunali hanno difficoltà ad esprimere il loro voto nella piena certezza delle proprie opinioni. Il dibattito su piazza Cittadella è il risultato della mancata partecipazione dei cittadini”.