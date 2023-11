Torna il consiglio comunale di Piacenza: “Esperienza concreta di democrazia”

Torna il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Piacenza.

Anche quest’anno, infatti, il progetto realizzato dal pedagogista e direttore del Centro psico-pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti Daniele Novara coinvolgerà una ventina di studenti delle scuole elementari e medie della città.

Il progetto è risultato vincitore del bando per la realizzazione di attività in ambito educativi nell’area dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione: “Non possiamo pensare che i ragazzi trovino la motivazione per andare a votare a diciotto anni solo perché hanno visto un talk show – spiega Novara durante la presentazione del progetto che si è svolta in municipio – se i giovani non hanno esperienze concrete di democrazia rappresentativa alle spalle certo non potranno sentirla come una necessità”.

Presenti alla conferenza anche l’assessore Mario Dadati ed Elisa Sarchi, Elena Calza e Marta Versiglia del Centro psico-pedagogico: sono loro a entrare nel merito del progetto che prevede di entrare direttamente nelle scuole, eleggendo un rappresentante per classe che partecipi alle riunioni che si terranno il sabato mattina. Successivamente i ragazzi verranno coinvolti nell’elaborazione di una proposta da presentare alla giunta e al consiglio comunale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà