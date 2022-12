È nato il “Consiglio comunale dei ragazzi” di Fiorenzuola. Il regolamento

È stata presentata durante l’ultima seduta del consiglio comunale cittadino, l’iniziativa del consiglio comunale dei ragazzi di Fiorenzuola d’Arda, promossa dall’amministrazione.

“Si tratta di un nuovo progetto che darà spazio ad un bel momento tra gli studenti e per gli studenti, che porteranno idee, consigli ed istanze per la loro Città”, ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Elena Grilli, che ha curato il progetto – previsto dall’articolo 7 dello Statuto Comunale, approvato nel 2001 – insieme al consigliere delegato Federico Franchi. L’iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi è stata fortemente voluta dal Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, che aveva avviato l’iter progettuale – poi sospeso a causa dell’emergenza pandemica – nel 2019: la seconda fase ha preso il via negli scorsi mesi, quando l’iniziativa è stata affidata all’Assessore alla Pubblica Istruzione ed al Consigliere delegato, sino alla definitiva stesura del regolamento che norma e definisce le linee e gli aspetti del nuovo organo istituzionale.

IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, illustrato durante la seduta consiliare, è costituito da quattordici articoli ed ha visto la luce – come aggiunto dall’assessore alla Pubblica Istruzione – “dopo un momento di condivisione e confronto con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, affinché il regolamento potesse incontrare le esigenze dello stesso Istituto”.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è formato da undici alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, mentre l’elettorato passivo sarà composto da tutti gli alunni della stessa scuola secondaria: tra le sue finalità, citate dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, figurano gli obiettivi di “fare avvicinare i ragazzi alle Istituzioni; far maturare il senso di appartenenza dei ragazzi alla propria Città; favorire in loro la consapevolezza dei propri diritti e doveri; consentire loro di esprimere opinioni e confrontare idee nel rispetto delle regole e delle opinioni altrui, promuovendo la parità di genere; elaborare proposte per migliore la Città, portando i suoi componenti a collaborare per assumere decisioni importanti che riguardano il territorio e cercando soluzioni a problemi che li riguardano”.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà formulare proposte o richieste di attenzione al

Consiglio Comunale cittadino, su temi e problemi che riguardano la vita cittadina e le

esigenze che provengono dai Cittadini e dal mondo giovanile, in particolare sulle tematiche legate alla solidarietà e all’educazione alla vita civica e democratica; all’ambiente, allo sport e al tempo libero; alla cultura, all’istruzione ed al rispetto del patrimonio artistico e culturale.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunirà almeno due volte nell’anno scolastico, presso l’Aula Magna della Scuola Media. Durante le sedute, verranno presentate e votate le proposte presentate dai Consiglieri: dopo essere state approvate, le deliberazioni verranno trasmesse all’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda, che entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione dovrà formulare risposta scritta circa il problema o l’istanza espressi, ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le relative soluzioni.

LA CAMPAGNA ELETTORALE E LE ELEZIONI

Le liste che parteciperanno alle elezioni potranno avere almeno undici candidati: ogni lista presenterà un programma amministrativo, che sarà affisso a scuola, e potrà attuare una campagna elettorale che si snoderà attraverso assemblee e dibattiti in cui saranno illustrati i rispettivi programmi. Il giorno delle elezioni – fissato in accordo con l’Istituto Comprensivo – gli elettori riceveranno la scheda che riporterà le liste dei candidati: si potrà esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta a fianco del nominativo prescelto.

Verranno eletti Consiglieri gli undici candidati più votati risultanti dal computo delle

preferenze, tra cui i sette appartenenti alla lista più votata e gli altri ripartiti tra le altre liste in modo proporzionale ai voti ottenuti.

IL SINDACO DEI RAGAZZI

Sarà eletto Sindaco dei Ragazzi colui che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista più votata. Il Sindaco dei Ragazzi curerà i rapporti con il Dirigente Scolastico e le autorità cittadine: è incaricato di promuovere le azioni e le proposte previste dal proprio programma e favorire la presentazione di istanze. Rappresenterà il Consiglio Comunale dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali, e sarà invitato annualmente ad illustrare le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi al Consiglio Comunale cittadino.