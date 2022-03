Si rinnova il consiglio comunale dei ragazzi. Giulio è il nuovo “sindaco”

Si chiama Giulio Corvino il nuovo sindaco dei ragazzi di Gazzola e tra le sue proposte di mandato c’è anche l’adozione di tartarughe. Serve la fantasia e l’assenza di sovrastrutture che solo i più piccoli possono avere per pensare a un paese diverso, migliore o semplicemente più originale. Il baby sindaco ha giurato di essere fedele alla Costituzione e poi ha ricevuto la fascia dal sindaco di Gazzola Simone Maserati: ora la sua giunta è pronta per collaborare con quella degli adulti.

Il nuovo consiglio si è insediato in occasione dell’altro consiglio di Gazzola – quello dei grandi – che si è tenuto nei giorni scorsi. La fascia è così passata dalla precedente baby sindaca Bea Massarenti (magari in futuro correrò per diventare sindaca del paese, dice) al nuovo sindaco Giulio Corvino. Le prime proposte elaborate dalla lista vincitrice sono già molto chiare: aiutare la biblioteca con nuovi libri, ripristinare le gite scolastiche, inserire più pizza nel menù della mensa scolastica, adottare delle tartarughe e proseguire l’adozione a distanza di un cane e la coltivazione dell’orto. A questo, si chiede all’amministrazione dei grandi un impegno maggiore nel settore dello sport, perché metta a disposizione spazi per chi vuole praticare nuoto o karate o, almeno, garantisca il trasporto per raggiungere palestre e piscine vicine.

La nuova giunta si completa con Laura Magistrali (vicesindaco e assessore allo sport), Elia Maja (assessore all’ambiente) e Carola Spelta (assessore alla cultura), che hanno illustrato il programma elettorale. Anche i candidati delle due altre liste sconfitte alle urne – Elisa Magdalena Tabarcea e Federico Ferrari – hanno dichiarato che la loro minoranza sarà propositiva, supportando e collaborando con i loro compagnia. I ragazzi, che frequentano la quinta elementare, sono stati accompagnati dall’insegnante Paola Buscarini e dalle sue colleghe che hanno ringraziato l’amministrazione per la possibilità, ormai da qualche anno, di provare “sul campo” cosa significhi governare un paese, avvicinando anche i più piccoli ai meccanismi della vita pubblica. E anche la consigliera Arianna Razza ha espresso il suo apprezzamento per come i ragazzi hanno portato avanti la loro campagna elettorale e per le proposte portate.