Piacenza sul podio regionale per il lavoro stabile, +22%. In calo i contratti femminili

Piacenza occupa il vertice regionale del buon lavoro: nella nostra provincia, infatti, il 22,28 per cento dei nuovi rapporti occupazionali è a tempo indeterminato, in crescita del 10 per cento rispetto all’anno scorso. Decrescono, invece (anche a livello generale) i nuovi contratti per le donne (-2,63%). Da un lato, dunque, più sicurezza, meno precarietà, più possibilità di formulare progetti di vita, meno fragilità sociale.

È quanto emerge dalle tendenze occupazionali nel primo semestre di quest’anno secondo i dati Inps elaborati dalla Cisl Parma Piacenza. I nuovi rapporti di lavoro quest’anno vedono coinvolti a Piacenza 13.356 uomini, ma solo 8.751 donne, e se nel primo caso si migliora rispetto all’anno passato, nel secondo si perdono unità. Tuttavia, la somma finale parla di 22.187 nuovi rapporti di lavori nel Piacentino quest’anno, con un incremento dell’1,48 per cento (gli altri territori o sono stabili o decrescono).