XNL Family, adulti e bambini insieme per scoprire l’(auto)ritratto immaginario

Tu mi vedi, io ti guardo, e prendono vita una serie di “(auto)ritratti immaginari” (che poi è anche il titolo del laboratorio) che rivelano tanto di come una bambina o un bambino vedono se stessi e anche il proprio adulto di riferimento. Si è chiuso sabato pomeriggio il primo ciclo di atelier del programma XNL Family, che ha portato oltre 100 fra bambini e genitori a lavorare insieme sul tema del ritratto e dell’autoritratto guidati dalla coordinatrice delle attività educative di XNL Enrica Carini.

Indagando i propri volti e il proprio io interiore bambini e adulti li hanno poi raccontati attraverso le forme e il colore su fogli trasparenti di acetato. Le suggestive sovrapposizioni di queste immagini, illuminate da giochi di luce e trasparenze, sono servite quindi a svelare mondi di relazioni, percezioni e immaginazione inattesi e sorprendenti.

Il laboratorio, che era stato proposto in tre repliche da ottobre a dicembre, ha registrato il tutto esaurito coinvolgendo oltre cinquanta nuclei familiari, che hanno apprezzato particolarmente l’opportunità di vivere l’attività insieme ai propri figli.

XNL Family è il tassello dedicato alle famiglie, intese in un’accezione ampia, della piattaforma Edu collegata al programma di XNL Arte, che si propone di restituire in chiave esperienziale e inclusiva i temi e i problemi sollevati dalla ricerca degli artisti invitati. Il laboratorio sull’autoritratto, in particolare, è diretta conseguenza dei contenuti sviluppati dal progetto Perimetro Piacenza, ideato in collaborazione con la community magazine Perimetro. In modo particolare l’attività muove i suoi passi da una sezione del progetto, la Campagna dei 100, realizzata dal fotografo Luca Santese, fondatore del collettivo Cesura, e che è stata allestita al primo piano dell’istituzione come parte di un più ampio ritratto collettivo della città.

Le gallerie Arte di XNL sono visitabili gratuitamente da venerdì a domenica con orario continuato, dalle 10.30 alle 19.30.