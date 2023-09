Parte domani “XNL Aperto”: itinerario fra i progetti d’arte contemporanea

L’occasione per esplorare la dimensione più innovativa e sorprendente dell’offerta artistica di Piacenza e del suo territorio. Comincia domani, sabato 23 settembre alle ore 17.00, la seconda edizione di XNL Aperto, il progetto diffuso d’arte contemporanea che, sotto il coordinamento di XNL Arte, raccoglie gallerie private, istituzioni culturali, studi d’artista e progetti situati in città e nei borghi limitrofi. Aggregati entro una mappa emotiva del contemporaneo a Piacenza i soggetti che aderiscono alla rete di Aperto promuovono insieme eventi speciali e aperture straordinarie che avranno il proprio clou questo weekend.

A questa seconda edizione, promossa da Rete Cultura Piacenza (che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio e Diocesi di Piacenza-Bobbio), confermano la propria partecipazione Fenestella, a cura di un consorzio di gallerie private composto da Cardelli e Fontana, Corvi-Mora, ED Gallery, greengrassi, galleria UNA; Alfabeto Bianco ideato da Francesca e Ruggero Montrasio con la partecipazione di Montrasio Arte Monza e Milano e di ZERO…; UNA galleria nel suo spazio cittadino; Biffi Arte e Spazio BFT; conferma la sua adesione anche Volumnia, che ospiterà in questa occasione la quarta edizione del DucatoPrize, dopo due anni di nuovo a Piacenza con diverse novità. Domenica mattina, dalle ore 10.30 alle 13.30 sarà inoltre possibile visitare gli studi d’artista Claudia Losi, MASBEDO, Ugo Locatelli, William Xerra accanto a Nes Lerpa.

XNL Arte presenta in questa occasione le sue due nuove esposizioni, che con temperature diverse affrontano il tema della città e del suo patrimonio: Perimetro Piacenza, un lavoro corale svolto nei mesi precedenti in collaborazione con la rivista Perimetro e la partecipazione di Cesura – Luca Santese, che ha portato attraverso workshop e campagne fotografiche alla restituzione di un paesaggio urbano fatto di volti e luoghi inediti, e Sul guardare, un ciclo di esposizioni dedicate alle opere meno conosciute delle collezioni dei musei piacentini a dialogo con artisti contemporanei. Per questo primo atto della narrazione opere della collezione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi sono allestite entro una nuova cornice di senso grazie al lavoro di Massimo Grimaldi. L’apertura delle due mostre è in programma alle ore 17 e sarà introdotta, alle ore 17.30, da una conversazione fra l’artista e il critico e curatore Luca Cerizza sul tema ETICA/ESTETICA, che si svolgerà nell’auditorium al secondo piano di XNL. Alle ore 18.30 ci si sposterò nella galleria al primo piano, dover i fotografi protagonisti del progetto PerimetroPiacenza raccontano i propri lavori.

