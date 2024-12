Natura e architettura: a Volumnia nuova installazione sul sagrato di Sant’Agostino

La natura si fonde ad elementi architettonici, mentre l’arte strizza l’occhio al design: sono alcuni degli elementi da cui prende vita la nuova installazione che David Dolcini, artista e designer originario di Codogno molto attivo tra Italia e Spagna, ha allestito sul sagrato dell’ex basilica di Sant’Agostino sullo Stradone Farnese a Piacenza, dove trova sede la Galleria Volumnia.

“L’opera sul sagrato – spiega Dolcini – è rivolta alla città. Un oggetto alto un metro e ottanta centimetri, realizzato con una trave da costruzione in legno d’abete.

È un’espressione architettonica, o meglio, un confronto tra un dettaglio architettonico e la splendida chiesa che le sta alle spalle. Un gesto grafico che viene dal mondo naturale e dove si innestano altri elementi”.

Un’installazione, la cui inaugurazione avverrà ufficialmente oggi, sabato 7 dicembre, alle 18.00, che fa da preludio a una mostra in programma a Volumnia a partire dal 29 marzo 2025. “È un oggetto – conclude l’artista – che fa parte di una mia ricerca personale che si chiama Time Made, ed è la prima volta che lo realizzo specificamente per un evento. Nella mostra di marzo ci saranno tanti elementi unici che in realtà raccontano questo mio percorso”.