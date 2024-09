Domani pomeriggio a XNL aprono le mostre di Valentina Furian e Dafne Boggeri

Si terrà domani, sabato 14 settembre alle 17.00 a XNL Piacenza – nell’ambito della terza edizione del progetto diffuso di arte contemporanea XNL Aperto – la presentazione dei due nuovi progetti espositivi che animeranno la sezione Arte del Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, fino al 6 gennaio 2025.

Con la presenza delle artiste si alzerà il sipario sulle mostre Sul Guardare Atto 4 – Valentina Furian, quarto capitolo della rassegna dedicata alla rilettura del patrimonio artistico del territorio attraverso opere di artisti contemporanei, che sarà allestita nella galleria al piano terra, e Out of the Grid. Italian zine 1978–2006. Post–movimento pre–internet3.0, una mostra sulle fanzine ispirata all’omonima pubblicazione di Dafne Boggeri, che sarà ospitata nella galleria al piano 1.

Nell’ambito di XNL Aperto, domani le mostre saranno comunque visitabili con orario continuato dalle ore 11 alle 20.