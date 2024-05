XNL, studenti del Cassinari e Romagnosi trasformano i laboratori in una mostra

Si è concluso a XNL Piacenza il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) che nei mesi scorsi ha visto impegnati 34 studenti del Liceo Artistico Cassinari e dell’Istituto tecnico Romagnosi di Piacenza per 30 ore di formazione teorica e pratica su come nasce una mostra e sulla produzione di opere in argilla, opere fotografiche e video.

Il progetto

La formazione, iniziata a febbraio con un ciclo di lezioni frontali sulla genesi di un progetto espositivo, è proseguita a marzo, aprile e maggio con un laboratorio di scultura a cura dell’artista Andrea Sala e un laboratorio di fotografia condotto dal videomaker Daniele Signaroldi i cui esiti sono stati condivisi ieri pomeriggio, nel corso dell’incontro che si è tenuto nelle gallerie dedicate all’Arte di XNL.

Gli studenti hanno illustrato ai compagni, agli artisti e agli insegnanti presenti i loro personali progetti di mostra che hanno ideato attraverso un lavoro di gruppo, successivamente hanno mostrato le proprie opere e le hanno allestite e collocate all’interno delle esposizioni in corso, in modo che – nelle prossime settimane – siano accessibili anche ai visitatori.

la mostra degli studenti

Al piano terra si troveranno dunque due videoproiezioni che raccontano con lo sguardo dei ragazzi la mostra “Sul Guardare Atto 2°”, con un focus sulle opere della potente artista belga Berlinde de Bruyckere, mentre al primo piano le sculture modellate e dipinte dai ragazzi, come dissertazione sul tema del contenitore e del contenuto, sono state disposte sul grande display semi-ellittico, accanto alle sculture dell’artista Andrea Sala e agli oggetti liturgici provenienti dalla collezione della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Le opere degli studenti rimarranno visibili fino al 30 giugno, data di chiusura della mostra.