Riparte Bottega XNL Fare Teatro, in arrivo 23 giovani attori da tutta Italia

È partita all’insegna dei record l’edizione 2024 di “Bottega XNL-Fare Teatro”, il percorso di Alta Formazione Teatrale della sezione Cinema e Teatro di XNL diretta da Paola Pedrazzini, guidato dal Maestro Fausto Russo Alesi.

LE RISPOSTE AL BANDO

Al bando nazionale lanciato a marzo (in un partecipato incontro con lo studioso Luciano Canfora e con lo stesso Russo Alesi), in poco meno di mese, hanno risposto oltre duecento giovani attori e attrici da tutta Italia.

Un’importante conferma del grande interesse suscitato dal progetto in termini sia quantitativi (l’altissimo numero di candidature) che qualitativi: il livello artistico dei candidati è infatti particolarmente elevato, al punto che il regista e docente Fausto Russo Alesi ha chiesto di poter ampliare la rosa dei corsisti rispetto ai venti originariamente previsti.

GLI ATTORI SELEZIONATI

Il gruppo degli attori e attrici selezionati è composto da 23 giovani dai 23 ai 39 anni, con una media d’età di 30 anni, tutti diplomati in affermate scuole di teatro d’Italia, come la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine o l’Accademia d’arte del Dramma Antico di Siracusa. Provenienti da differenti regioni (in prevalenza da Lombardia, Lazio e Piemonte), sono arrivati a XNL nei giorni scorsi per prendere parte a questo percorso che fa di Piacenza un luogo di riferimento per la formazione teatrale. Bottega XNL – Fare Teatro, progetto innovativo capace di unire in sé alta formazione, produzione e fruizione artistica, vedrà la sua tappa finale nella realizzazione di un’inedita versione di Ifigenia in Aulide di Euripide, che andrà in scena in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia il 21, 22 e 23 giugno.