Perimetro Piacenza: prorogata al 31 luglio la open call per fotografi

È stata prorogata al 31 luglio la open call per fotografi di “Perimetro Piacenza”, il progetto di collaborazione tra Xnl Arte e Perimetro, Community Magazine fondato a Milano nel 2018, che nasce dalla volontà di raccogliere le voci e i punti di vista differenti che compongono Piacenza per restituire una narrazione fotografica collettiva della città.

Perimetro Piacenza è articolato in tre momenti principali: una open call, aperta a tutti i fotografi che desiderano partecipare alla narrazione e contribuire alla costruzione di un numero speciale della rivista Perimetro, con nuova scadenza prevista per il 31 luglio.

Un workshop, concluso negli scorsi giorni, che ha visto protagonisti alcuni dei fotografi che hanno aderito alla call: Eleonora Marzani, Riccardo Garenna, Emanuele Indolfi, Andrés Emiliano Maloberti e Nicola Roda (collettivo “La città Minaccia”), con il coordinamento del fondatore di Perimetro, Sebastiano Leddi.

Una campagna di ritratti a 100 figure e personalità che fanno parte della comunità e che attraverso il loro volto ne delineano il paesaggio umano e una esposizione entro gli spazi di XNL Piacenza.

Infine, in occasione della seconda edizione di XNL Aperto, iniziativa di arte contemporanea diffusa sul territorio di Piacenza e il suo immediato circondario, in programma dal 23 settembre 2023, negli spazi di XLN Piacenza si terrà la presentazione del numero speciale del Magazine Perimetro Piacenza, che si verrà creando attraverso la somma delle fasi di produzione entro una cornice espositiva pensata per l’occasione. In presenza degli autori e dei soggetti fotografati il dispositivo mostra sarà dunque uno strumento per conoscerci e riconoscerci scoprendo insieme il racconto della città.

Il progetto Perimetro Piacenza è promosso da Rete Cultura Piacenza, composta da Fondazione Piacenza e Vigevano, Comune e Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio, Diocesi di Piacenza-Bobbio e con il sostegno di Banca di Piacenza.

Nel corso del progetto, Perimetro ha inoltre costruito una rete di collaborazioni con Associazione fotografica FaseLuce, Galleria d’arte contemporanea UNA, centro culturale Rathaus, collettivo di fotografi TIFF (Spazio BFT) e studio di design Tomato. Si ringraziano i creativi, i fotografi e gli operatori culturali che a titolo personale oppure come animatori di queste realtà, sono entrati a far parte della community e stanno contribuendo al percorso di narrazione della città.