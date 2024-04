Alla Mia di Milano le foto tinte a mano del piacentino Michele Castagnetti

Apre oggi, 10 aprile, all’Allianz MiCo di Milano MIA, la prestigiosa fiera internazionale dedicata alla fotografia in Italia. Ad esporre anche il fotografo piacentino Michele Castagnetti che presenterà la sua nuova serie di fotografie tinte a mano, per la galleria Fabrik Projects di Los Angeles.

MICHELE CASTAGNETTI

Nato a Piacenza nel 1972, Michele Castagnetti si trasferì a New York nel 1991 dove si laureò in belle arti al Fashion Institute of Technology. Dopo aver lavorato come Art Director per numerose agenzie pubblicitarie di New York e di Los Angeles, l’artista ha scelto di intraprendere un percorso multidisciplinare nell’arte.



I suoi lavori sono stati presentati ultimamente alla fiera internazionale di arte LA Art Show ed alla fiera internazionale di fotografia MIA di Milano e sono apparsi in molte mostre internazionali a cura di importanti critici, curatori e scrittori di arte come Anuradha Vikram, Mat Gleason, Peter Frank e il critico David Pagel del Los Angeles Times.