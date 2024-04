A Castel San Giovanni torna “Photo 90 Valtidone”, mostra mercato della fotografia

Domenica, 14 aprile, torna a Castel San Giovanni l’edizione primaverile di “Photo 90 Valtidone“. Un vero e proprio punto di riferimento per compratori e venditori di materiale fotografico, analogico, digitale, da collezione e d’antiquariato. Tra i 40 banchi, per duecento metri di esposizione, che domenica saranno presenti nell’area Indoor di via Boselli ci saranno presenze dalla Svizzera, Germania, Francia e da tutta Italia.

Non mancheranno anche libri e riviste di settore, con un angolo dedicato ai prodotti enogastronomici del territorio. Tra gli eventi collaterali quest’anno Photo 90 ospiterà alcuni fotografi cassettisti ambulanti che dimostreranno come un tempo venivano scattate e sviluppate le foto in strada.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ