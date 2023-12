Bosco dei santi, il miracolo della natività celebrato da bambini e cantanti

Processione, canti, recita e cena tutti insieme per festeggiare la nascita di Gesù bambino. Ci sono tradizioni che riempiono il cuore di ricordi ed emozioni, tradizioni che hanno la capacità di riunire intere comunità attorno a un fuoco per celebrare insieme momenti di gioia e serenità. Da quasi quarant’anni a Bosco dei Santi famiglie, bambini e anziani si ritrovano il sabato prima di Natale per festeggiare il miracolo della natività.

Una tradizione portata avanti da don Giuseppe Sbuttoni, prete pizzaiolo che ha fatto della solidarietà e dell’altruismo i capisaldi di una vita interamente dedicata agli altri.

Insieme ai bambini di oggi, quelli di ieri che a distanza di oltre trent’anni si riuniscono in occasione delle festività natalizie per suonare e cantare all’ombra della chiesa a ridosso della frazione di Mortizza. Al termine di messa, processione e presepe vivente tutti a tavola per festeggiare il Natale come una vera grande famiglia. E per i più piccoli don Giuseppe ha anticipato Babbo Natale regalando torrone a tutti quanti.