Circhi con animali, stretta del Comune di Piacenza: nuovo regolamento più rigido

Vietare l’utilizzo di animali nei circhi non si può. Ma tentare di limitarlo, o scoraggiarlo il più possibile, quello sì. Va in questa direzione il nuovo regolamento del Comune di Piacenza “per la concessione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di spettacolo

viaggiante e circensi con animali al seguito” da poco licenziato dalla giunta.

Si tratta di un testo fortemente voluto dall’assessore Serena Groppelli, che contiene prescrizioni rigide sull’ottenimento delle autorizzazioni, sulla tutela e la custodia degli animali e sulla sicurezza.

La proposta di delibera del regolamento approderà mercoledì nelle commissioni 1 e 2

(seduta congiunta) per poi passare al vaglio del consiglio comunale.

È la prima volta che il Comune si dota di un disciplinare di questo tipo. Per questo si tratta di un regolamento molto atteso, in particolar modo dalle associazioni animaliste.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ