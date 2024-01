“Piacenza inospitale per i circhi con animali”. Ok al regolamento in commissione

“I circhi con animali non sono i benvenuti a Piacenza”. La commissione ha dato il via libera al regolamento “per la concessione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e circensi con animali al seguito”. Vietare l’utilizzo di animali nei circhi non si può, ma nulla vieta di limitarlo e scoraggiarlo il più possibile. È questo l’intento del testo fortemente voluto dall’assessore Serena Groppelli, all’interno del quale sono inserite prescrizioni rigide sull’ottenimento delle autorizzazioni, sulla tutela e la custodia degli animali e sulla sicurezza.

È la prima volta che il Comune si dota di un disciplinare di questo tipo. Per questo si tratta di un regolamento molto atteso, in particolar modo dalle associazioni animaliste. Tra i paletti previsti nel regolamento passato nelle commissione 1 e 2 è previsto l’arco temporale ristretto nel periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre per presentare la domanda con almeno un anno di anticipo. Inoltre il regolamento chiede la presenza h24 di un medico veterinario a tutela degli animali del circo. “Vogliamo evitare lo sfruttamento degli animali – spiega Groppelli -, quindi facciamo il possibile per rendere inospitale Piacenza a queste tipologie di circhi”. Le minoranze hanno risposto con l’astensione. “Questa non è infatti la soluzione – per Patrizia Barbieri, Civica per Barbieri – le parole di Groppelli saranno utilizzate contro il Comune da chi deciderà di fare ricorso”. “Mancanza di coraggio politico” commenta Stefano Cugini di App.