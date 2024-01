A Piacenza incidenti in aumento del 6%. Distrazione alla guida la causa principale

Aumentano gli incidenti stradali, che passano da 980 a 1.041 (+6,2%). E aumenta il numero dei feriti, che cresce da 1263 a 1338 (+5,9%). In crescita anche i decessi, passati da 24 a 26. A diramare i dati sull’incidentalità stradale sul territorio provinciale (riferiti all’anno 2022) è l’Aci (Autmobile Club Italia). La tabella in pagina mostra l’andamento statistico degli incidenti comune per comune: nel comune capoluogo, Piacenza, i sinistri sono aumentati dai 477 del 2021 ai 523 del 2023 (+9,6%), il numero dei feriti è passato da 581 a 652 (+12,2%), e dei decessi da 2 a 5. La principale causa degli incidenti è rappresentata dalla distrazione alla guida (30,6%), seguita dal mancato rispetto dei segnali (27%) e dalla velocità (11,8%).

STANGATA SULLE ASSICURAZIONI – Si parla di “stangata”. Ed effettivamente l’inizio dell’anno ha portato una serie di rincari record sull’assicurazione dell’auto e non solo. Secondo i dati di Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) l’aumento è del 7,9 per cento su base annua in termini nominali e riguarda ben oltre un milione di automobilisti. Ad accorgersene sono anche diversi piacentini che proprio in questi giorni hanno rinnovato la polizza auto e l’hanno vista letteralmente lievitare con aumenti compresi fra i cento e i trecento euro: in particolare è andata malissimo a chi ha dichiarato un sinistro con colpa nel 2023 e che quindi ha visto la classe bonus-malus e, di conseguenza, il proprio premio medio quasi raddoppiare al momento del rinnovo.