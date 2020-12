“Predisporre piani per l’emergenza viabilità”. L’Aci scrive al sindaco

29

“Con il dovuto rispetto e conscio di quanto sia alto il suo personale impegno nel governo della città le chiedo cortesemente di intervenire affinché tutti gli organi comunali competenti e responsabili siano, per l’avvenire, attenti e pronti nel disporre con urgenza quanto necessario perché la circolazione, sia pure con le difficoltà che una nevicata può arrecare, possa essere assicurata tempestivamente”.

E’ la formale richiesta che il presidente dell’Automobile Club di Piacenza, Michele Rosato, rivolge a Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, in seguito alle numerose lamentele che l’associazione ha ricevuto in merito alla situazione della viabilità cittadina in seguito alla copiosa nevicata di lunedì 28 dicembre.

“Come lei ha avuto sicuramente modo di notare, l’Automobile Club Piacenza non ha mai voluto intervenire sul sistema mobilità piacentina nonostante le tante richieste di cittadini, ben sapendo quanto non semplice sia l’amministrazione di un Comune – si legge nella lettera aperta indirizzata al primo cittadino – e pertanto ogni criticità è stata segnalata solo negli interessi degli automobilisti omettendone la pubblicità ben considerando quanto, una iniziativa di tal genere avrebbe potuto scadere nella facile interpretazione di critica politica dalla quale questa associazione vuole e deve restarne lontano”.

Rosato prosegue: “Purtroppo sono giunte al club, del quale mi onoro esserne il presidente, tantissime proteste di come sia stata gestita nella notte e nella giornata del 28 dicembre la viabilità e la pulizia delle strade dalla neve. Strade che attraversano non solo il centro ma anche le zone ad alta densità abitativa oltre che residenze di uffici pubblici ai quali i cittadini devono potere accedere con la totale tranquillità senza trovarsi imbrigliati in lunghissime ed estenuanti code dovute ad incidenti automobilistici o cadute di grossi rami da alberi non curati o, peggio ancora, di neve ghiacciata”.