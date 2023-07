Cantiere e caos viabilità in via San Siro: “Pericolo con auto contromano ogni giorno”

Caos viabilistico in via San Siro a Piacenza. Da alcuni giorni, il tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Franca e via Giordani viene imboccato anche contromano, a causa della segnaletica provvisoria (installata per il vicino cantiere del teleriscaldamento) che risulta assente o inadeguata, come segnalano passanti e commercianti del centro storico. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà