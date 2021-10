Piloti e navigatori vincenti: Aci-Sport ha premiato ben 13 piacentini

Sono ben 13 i piacentini vincitori di titoli nazionali Aci Sport nel 2020. Quasi tutti hanno trionfato nel rally, alcuni di loro si sono avvalsi del contributo di compagni di viaggio provenienti da altre province, c’è invece chi ha deciso di mettersi in coppia per formare una squadra tutta piacentina.

Questo l’elenco dei “bravissimi” premiati ieri dall’Automobile Club di Piacenza nella sede del Coni: il più “anziano” del gruppo e unico in gara nella regolarità è il pilota Luigi Cantarini, vincitore della Coppa 9° Raggruppamento nel TNR (insieme al navigatore Alberto Bardelli); il navigatore Paolo Camoni è il vincitore della Coppa Rally 5° Zona Classe R1 (insieme al pilota Marco Morandi); la navigatrice Carolina Capellini è la vincitrice della Coppa Rally 3° Zona Classe R3 T (insieme al pilota Fabio Rivaldi); il tema piacentino composto dal pilota Emanuele Fanzini e dal navigatore Sandro Quattrini è il vincitore della Coppa Rally 2° Zona Classe RS 2.0; il team piacentino composto dal pilota Alessandro Guglielmetti e dal navigatore Harshana Ratnayake è il vincitore della Coppa Rally 2° Zona Classe R3 C; il pilota Elia Bossalini è il vincitore della Coppa Rally 5° Zona Classe RS 2.0 Plus (insieme al navigatore Roberto Spagnoli); il team piacentino composto dal pilota “Iceman” Luciano Pascolani e dalla navigatrice Debora Malvermi è il vincitore della Coppa Rally 2° Zona Classe RGT; la pilota Debora Guglieri è la vincitrice dell’Aci Sport Rally Cup Italia Classe A7 (insieme al navigatore Mirko Carraro); il team piacentino composto dal pilota Andrea Carella e dal navigatore Enrico Bracchi è il vincitore della Coppa Aci Sport WRC Classe R5.

