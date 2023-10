“Dieci ore nelle valli piacentine”, domani parte il raduno delle auto d’epoca

Nella giornata di domani ritorna la “10 ore delle valli piacentine”: rievocazione in chiave turistico-regolaristica del famoso Rally delle valli piacentine che per dieci anni, dal 1971 al 1980, infiammò la passione dei piacentini per questa specialità.

Cpae e Piacenza corse autostoriche rileggeranno una delle pagine più importanti dell’automobilismo sportivo con una manifestazione riservata alle vetture storiche “classiche” e anche, in una categoria a parte, alle vere protagoniste del rally degli anni d’oro della specialità: Alpine Renault, Fiat Abarth 124 e 131, Fulvia HF, Opel Kadett, Renault Gordini e Porsche.

Dopo aver fatto visita nei due anni passati alla Val Tidone, quest’anno li percorso ritornerà verso la Val Nure per riprendere speciali protagoniste come la Bivio Massara, Prato Barbieri, Groppallo per quindi rifare come tradizione il Passo del Cerro.

Il programma prevede verifiche e partenza dal Tecnopolo, quindi la colonna dei partecipanti si porterà in val Trebbia per poi scollinare dal Bagnolo verso la Val Nure; Ponte dell’Olio, Biana e, novità, salire a Massara, Prato Barbieri, Passo di Santa Franca, Groppallo e giù a Farini, quindi Bettola, Passo del Cerro, discesa in Val Trebbia per Perino, Travo, e passerella finale a Piacenza in Piazza Cavalli. L’arrivo e le premiazioni si effettueranno al Tecnopolo dove ci sarà anche li meritato rinfresco finale.

Questa mattina in sala consiliare è stata presentata l’iniziativa in calendario nel fine settimana. Presenti l’assessore allo Sport Mario Dadati e i rappresentanti del Cpae, che promuove l’evento: il presidente Claudio Casali, il presidente onorario Achille Gerla, il vicepresidente Giovanni Groppi e il consigliere Michele Monno.

10 ore nelle Valli Piacentine