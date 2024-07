Aci Piacenza, Michele Rosato confermato alla guida per il terzo mandato

Michele Rosato è stato riconfermato alla guida dell’Aci Piacenza. È il suo terzo mandato: resterà in carica per altri quattro anni. Rosato ha alle spalle un trascorso come questore di Piacenza (dal 2006 al 2011) e di Verona (dal 2011 al 2013), oltre che come presidente di Croce Bianca Piacenza e del Circolo dell’Unione. Da otto anni si trova alla guida dell’Automobile Club Italia del nostro territorio e proprio ieri è stato rieletto.

le parole di michele rosato

Ho avuto tantissimi voti da parte di associati – spiega con soddisfazione – e di questo sono molto contento e riconoscente. Certo so bene che il lavoro sarà ancora più impegnativo, ma già in questi anni ci siamo impegnati fortemente e la nostra attività è stata riconosciuta: l’Aci di Piacenza è infatti rientrata nella classifica delle prime 25 delegazioni giudicate migliori in tutta Italia. È stata scelta su oltre 1500 delegazioni. È un riconoscimento, questo, a cui tengo molto e che premia il personale che ha lavorato tanto.

gli obiettivi

Fra gli impegni che gli stanno più a cuore per i prossimi quattro anni, Rosato evidenzia “l’obiettivo di raggiungere risultati efficaci ed efficienti senza dilapidare il patrimonio dell’ente in sciocchezze”. Dichiara che “Il nostro è un ente pubblico non economico: questo significa che si deve autofinanziare ed essere al servizio dei cittadini – spiega – per questo fra gli obiettivi importanti metto il risparmio economico: obiettivo condiviso anche con gli altri colleghi eletti nel consiglio, ossia Stefano Lunati, Maurizio Aioffi, Aniello Pepe e Roberta Ticchi”.