Domenica 15 novembre “Aci, Galatea e Polifemo” trasmesso in streaming su Youtube

“Aci, Galatea e Polifemo di Händel”, la nuova produzione della Fondazione Teatri di Piacenza che avrebbe dovuto andare in scena in prima assoluta sabato 31 ottobre alle 20.30, debutterà in streaming domenica 15 novembre alle 15.30, sul canale Youtube di “Opera Streaming”.

Se il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 24 ottobre ha infatti, com’è noto, chiuso i teatri al pubblico fino al 24 novembre, non ha invece fermato le prove degli artisti, a porte chiuse e nel massimo rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria.

Al Teatro Municipale di Piacenza, il team impegnato nella produzione di “Aci, Galatea e Polifemo” sta dunque proseguendo il lavoro, in vista della registrazione delle telecamere di Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in Italia, che trasmetterà gratuitamente lo spettacolo a partire dal 15 novembre.

Lo spettacolo verrà anche registrato per la successiva produzione di un Cd.